В целях усовершенствования маршрутной сети столицы отменен регулярный внутригородской маршрут №7.

Об этом сообщает Бакинское транспортное агентство.

Отмечается, что с целью минимизации неудобства для пассажиров, пользующихся отмененным автобусным маршрутом, подрядчикам рекомендовано увеличить количество автобусов, работающих на той же автобусной линии.

Автобусы маршрута №7 следовали с улицы Хамзы Бабашева в 9-м микрорайоне через площадь Физули и улицу Шамси Бадалбейли. Пассажиры данного маршрута могут воспользоваться регулярным автобусным маршрутом №18.

Талыб Бархудаев, Э.Т.