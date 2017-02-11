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Общество

В Баку ликвидирован один из автобусных маршрутов 11.02.2017 11:50

В целях усовершенствования маршрутной сети столицы отменен регулярный внутригородской маршрут №7.

Об этом сообщает Бакинское транспортное агентство.

Отмечается, что с целью минимизации неудобства для пассажиров, пользующихся отмененным автобусным маршрутом, подрядчикам рекомендовано увеличить количество автобусов, работающих на той же автобусной линии.

Автобусы маршрута №7 следовали с улицы Хамзы Бабашева в 9-м микрорайоне через площадь Физули и улицу Шамси Бадалбейли. Пассажиры данного маршрута могут воспользоваться регулярным автобусным маршрутом №18.

Талыб Бархудаев, Э.Т.

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