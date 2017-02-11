В воскресенье, 12 февраля, в Баку и на Абшероне местами ожидаются осадки, возможен снег, ветер северный, умеренный.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит в среднем от -2 до 0 градусов, днем – от +1 до +4, непосредственно в столице ночью также от -2 до 0 градусов, днем – от +2 до +4.

Атмосферное давление превысит норму и составит 773 мм ртутного столба, влажность воздуха – порядка 80–90%.

В районах Азербайджана 12 февраля также временами возможны осадки, в том числе в виде снега, местами интенсивного. Вероятен туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью составит от -5 до 0 градусов, днем – от +1 до +6. В горной местности ночью – от -10 до -5, днем – от -5 до 0 градусов.

В горных и предгорных районах возможен гололед.

Талыб Бархудаев, И.А.