Резня армянами азербайджанцев была учинена не только в Ходжалы, но и на других азербайджанских территориях.
Как сообщает 1news.az, об этом 10 февраля заявил военный прокурор республики Ханлар Велиев, выступая в ходе обсуждений в парламенте законопроекта «О предотвращении международных преступлений и наказании совершивших их лиц».
По его словам, в связи с совершенными Арменией против Азербайджана преступлениями 297 человек были объявлены в розыск по линии Интерпола.
«Однако до сих пор никто из них не был арестован, что является свидетельством двойных стандартов», - сказал он.
20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.
Эльшан Рустамов, Г.Р.