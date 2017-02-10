Резня армянами азербайджанцев была учинена не только в Ходжалы, но и на других азербайджанских территориях.

Как сообщает 1news.az, об этом 10 февраля заявил военный прокурор республики Ханлар Велиев, выступая в ходе обсуждений в парламенте законопроекта «О предотвращении международных преступлений и наказании совершивших их лиц».

По его словам, в связи с совершенными Арменией против Азербайджана преступлениями 297 человек были объявлены в розыск по линии Интерпола.

«Однако до сих пор никто из них не был арестован, что является свидетельством двойных стандартов», - сказал он.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

Эльшан Рустамов, Г.Р.