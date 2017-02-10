Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов 17 февраля примет граждан в Гейчае, в здании районной прокуратуры.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов, прием начнется в 10.00.

К З.Гаралову могут обратиться жители Шамахинского, Исмаиллинского, Агсуинского, Гобустанского, Кюрдамирского и Гейчайского районов республики.

Запись на прием и доставка граждан в Гейчай организовываются местными органами прокуратуры.

На прием также можно записаться по телефону: (012) 437-28-79 и электронной почте contact@prosecutor.gov.az

Тимур Рзаев, Э.Т.