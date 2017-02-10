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Общество

Трехлетний кредит от Renessans Palace - ФОТО 10.02.2017 12:35

Жилой комплекс премиум-класса Renessans Palace предлагает новые условия кредитования, согласно которым максимальный срок кредита составляет 3 года, минимальный первоначальный взнос – 30%.

С первых дней начала строительства застройщик жилого комплекса Renessans Palace - Группа компаний AS Group Investment - работает над созданием механизма, который еще больше приблизит граждан к образу жизни премиум-класса. В результате проводимых работ для потенциальных покупателей разработан кредит с очень выгодными условиями.

Отметим, что Renessans Palace расположен на территории площадью 2,7 га. Этот проект AS Group Investment строит на основе концепции «двор без машин», которая запрещает передвижение автомобилей внутри комплекса. Автомобили будут въезжать в подземную парковку с охраняемого входа. Двор площадью 1,5 га будет полностью отдан в распоряжение жильцов. Здесь будут расположены детская игровая площадка, теннисный корт, велосипедные и пешеходные дорожки, спортивная площадка, водоем, высажены зеленые насаждения.

На первых двух этажах жилых зданий будут расположены объекты коммерческого и социального назначения, в том числе супермаркет, медпункт, фитнес- и СПА-центры, детский сад и брендовые магазины.

Фасад из гранита и аглая подчеркивает величие четырех 18-этажных зданий, построенных в неоклассическом архитектурном стиле. На каждом этаже будет всего 3-4 квартиры и 3 лифта марки Mitsubishi.

Получить более подробную информацию о жилом комплексе премиум-класса Renessans Palace и условиях кредита можно в офисе продаж: тел.: 538 29 77/78; моб.: 050 715 88 88.

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