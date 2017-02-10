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Общество

Докладчик ПАСЕ по Азербайджану побывал в Генеральной прокуратуре 10.02.2017 23:47

10 февраля генеральный прокурор Закир Гаралов встретился с делегацией, возглавляемой докладчиком по Азербайджану комитета по правовым делам и правам человека Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Аланом Дестексом.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, отметив на встрече динамичное развитие сотрудничества между Азербайджаном и ПАСЕ, Закир Гаралов подробно проинформировал о подписанных Президентом Ильхамом Алиевым прогрессивных законодательных актах по модернизации судебно-правовой системы в нашей стране, нормативно-правовой базе, созданной для деятельности прокуратуры в рамках проводимых реформ, принимаемых мерах в области борьбы с коррупцией.

Генеральный прокурор привлек внимание к тому, что вооруженные силы Армении, нарушая нормы международного права, более 25 лет оккупируют территории Азербайджана, свыше одного миллиона азербайджанцев, изгнанных из родных краев, стали беженцами и вынужденными переселенцами, до сих пор не выполнены четыре резолюции Совета Безопасности ООН о безоговорочном выводе вооруженных сил Армении с оккупированных территорий.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, Алан Дестекс поблагодарил за подробную информацию. Одобрив сотрудничество Азербайджана и Совета Европы, он отметил, что реформы, проводимые в судебно-правовой сфере, вызывают удовлетворение.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями о дальнейшем усилении защиты прав человека и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В заключение гостям была подарена изданная при поддержке Фонда Гейдара Алиева книга «Справедливость к Ходжалы!», посвященная 25-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Во встрече принял участие председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов.

АЗЕРТАДЖ

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