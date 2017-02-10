USD1.7301
EUR1.8445
RUB0.0293
Brent55.66
WTI53.04
Золото1 224.19
S&P 500 Index2 307.87
Nikkei 22519 351.34
Общество

За 16 лет в Азербайджане в 20 раз выросло число обращений в суды 10.02.2017 11:23

В 2016 году число исковых обращений по гражданским делам в азербайджанские суды выросло на 45%, превысив 470 тысяч.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Судебно-правового совета, об этом было сообщено на заседании совета, состоявшемся под председательством главы Судебно-правового совета, министра юстиции Азербайджана Фикрета Мамедова.

Это означает, что с 2000 года в Азербайджане в 20 раз выросло число обращений в суды.

При этом судами первой инстанции было удовлетворено 96,8% гражданских исков и 84,4% административных исков.

98,5% решений, вынесенных по гражданским искам, и 90% решений, вынесенных по административным искам, были оставлены в силе вышестоящими судами.

В 2016 году были приостановлены полномочия 6 судей, 12 судей подверглись дисциплинарному наказанию.

Тимур Рзаев, Э.Т.

397количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Новые подробности о новорожденной, которую нашли в Баку у мусорного бака - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОПрезидент Ильхам Алиев: Апрельские бои - внутреннее дело Азербайджана – ФОТОВ сети появились новые фото беременной Ирины Шейк – ФОТОВодопровод «Шоллар — Баку» — самый крупный инвестиционный проект Европы начала XX векаВ Баку муж задушил жену, которая была старше его на 20 летВКС РФ ошибочно атаковали здание с турецкими военными: есть погибшиеВ Баку задержан пешеход, организовывавший «подставы» для водителей – ВИДЕОМария Захарова: «Вопрос Лапшина будет решаться с Азербайджаном в рабочем порядке»Курс маната к доллару на пятницу, 10 февраляВ пятницу в Баку и на Абшероне ожидается снег

НОВОЕ НА САЙТЕ

10 февраля13:03 История Skylife: Как появилась первая настоящая дискотека 90-х в Баку - ФОТО12:59 Сегодня Рамиль Шейдаев подпишет контракт с «Жилиной»12:51 Страховщики в Азербайджане снизили сбор премий по ОСАГО на 1,3%12:49 Замминистра: Азербайджан не услышал от ЕС четкой позиции по новому соглашению о сотрудничестве12:45 В январе SOCAR увеличила перечисления в госбюджет12:42 Президент Латвии совершит визит в Азербайджан12:38 Бакинский железнодорожный вокзал введен в эксплуатацию после реконструкции - ФОТО12:35 Трехлетний кредит от Renessans Palace - ФОТО12:25 За период конфликта самым тяжелым преступлением армян против азербайджанского народа был геноцид в Ходжалы – Арастун Мехтиев12:20 В Азербайджане трагически погиб ребенок12:19 В аэропорту Ататюрка авиалайнер протаранил автобус с пассажирами12:16 Уничтожено транспортное средство с живой силой противника - ВИДЕО12:13 Актеру Мурату Йылдырыму негде жить с марокканской королевой красоты? – ФОТО12:05 Лица, совершившие преступления против азербайджанцев, находятся у власти в соседней республике - Бахар Мурадова11:53 Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в административном здании ЗАО «Азербайджанские железные дороги»