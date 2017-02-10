В 2016 году число исковых обращений по гражданским делам в азербайджанские суды выросло на 45%, превысив 470 тысяч.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Судебно-правового совета, об этом было сообщено на заседании совета, состоявшемся под председательством главы Судебно-правового совета, министра юстиции Азербайджана Фикрета Мамедова.

Это означает, что с 2000 года в Азербайджане в 20 раз выросло число обращений в суды.

При этом судами первой инстанции было удовлетворено 96,8% гражданских исков и 84,4% административных исков.

98,5% решений, вынесенных по гражданским искам, и 90% решений, вынесенных по административным искам, были оставлены в силе вышестоящими судами.

В 2016 году были приостановлены полномочия 6 судей, 12 судей подверглись дисциплинарному наказанию.

Тимур Рзаев, Э.Т.