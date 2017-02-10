USD1.7301
EUR1.8445
RUB0.0293
Brent55.66
WTI53.04
Золото1 224.19
S&P 500 Index2 307.87
Nikkei 22519 351.34
Общество

Призыв о помощи. Шестой курс химиотерапии – шанс на жизнь для Нармин Гасанли: давайте поможем еще раз 10.02.2017 11:03

Мы уже писали про Нармин Гасанли. Первый раз – еще полтора года назад, когда отец девочки впервые решился обратиться за помощью к соотечественникам. Нармин – 7 лет, и у нее – лейкемия…

Друзья семьи создали в «Фейсбуке» группу помощи Нармин, отцу помогли руководство и коллеги по работе, друзья и родственники, и девочку удалось вывезти в Турцию. Но там выяснилось, что сумма, необходимая для лечения Нармин, просто огромная для ее семьи. Тогда отец девочки обратился в 1news.az. По словам отца Нармин, Фуада Гасанова, после первой же публикации появилась надежда: удалось собрать необходимую сумму, чтобы начать эффективное лечение дочки в Турции.

Спустя несколько месяцев Фуад Гасанов вновь обратился к соотечественникам через наш сайт, рассказав обнадеживающие новости о состоянии девочки. На тот момент половину назначенного лечения Нармин провели, и у девочки наблюдалась положительная динамика. Останавливаться было нельзя. И вновь - призыв о помощи был услышан, и необходимая сумма в 55 тыс. долларов была собрана.

Сегодня Фуад Гасанов вновь обращается к нам всем с просьбой помочь Нармин сделать последний рывок на пути к полному выздоровлению. Девочка сейчас находится в Medikalpark Goztepe в Стамбуле. Нармин прошла уже пять курсов химиотерапии, и, по словам врачей, результаты лечения вполне удовлетворительные. Сейчас Нармин проходит очередной этап лечения, в который входят еще три курса химиотерапии. После этого, в течение еще двух лет, девочка будет находиться под полным контролем врачей и получать лечение с помощью определенных лекарств.

Шестой курс химиотерапии для Нармин уже начался… И она вновь нуждается в помощи. Особенно сейчас, когда у нее и ее родных появилась реальная надежда на то, что она полностью выздоровеет. Необходимо собрать сумму в 30 тысяч долларов.

- Я выражаю глубокую благодарность всем, кто уже помог нашей семье. Благодаря вам – людям, многих из которых я даже не знаю, у моей дочки появился шанс… Шанс на полноценную жизнь. И я  прошу, я очень прошу не оставлять нас сейчас. Когда у нас, наконец, появилась уверенность в том, что все было сделано не зря. Не зря все эти долгие мучения моей доченьки в больнице, не зря последствия химиотерапии. Не зря слезы и боль… Я очень прошу помочь нам. Нам осталось завершить начатое, чтобы, наконец, увидеть нашу дочь здоровой. Пожалуйста, не проходите мимо, поделитесь любой суммой. Я очень хочу, чтоб моя дочь жила, - говорит Ф.Гасанов.

Каждый из нас может помочь спасти жизнь Нармин Гасанли. Каждый может пожертвовать небольшой суммой и просто перевести ее через платежный терминал Milli On. Мы все уже дважды помогли Нармин не сдаться и бороться за жизнь. Давайте поможем сделать ей последний рывок, давайте еще раз протянем ей руку помощи и поможем выкарабкаться из страшного диагноза «лейкемия».

Да не оскудеет рука дающего!

Ниже мы публикуем банковские реквизиты и скрины медицинских документов (их можно также найти по гиперссылкам на предыдущие публикации о Нармин).

Контактный телефон: (050) 283-10-79 (родители Нармин - Фуад и Сахиле)

Натали Александрова

383количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Анджелина Джоли встречается с Джаредом Лето – ФОТОВ Баку у мусорного бака в пакете нашли новорожденную - ВИДЕОПрезидент Ильхам Алиев: Апрельские бои - внутреннее дело Азербайджана – ФОТОВ сети появились новые фото беременной Ирины Шейк – ФОТОВодопровод «Шоллар — Баку» — самый крупный инвестиционный проект Европы начала XX векаВ Баку муж задушил жену, которая была старше его на 20 летВКС РФ ошибочно атаковали здание с турецкими военными: есть погибшие«Сборная Баку» вновь на Первом канале – ВИДЕОВ Баку задержан пешеход, организовывавший «подставы» для водителей – ВИДЕОМария Захарова: «Вопрос Лапшина будет решаться с Азербайджаном в рабочем порядке»

НОВОЕ НА САЙТЕ

10 февраля11:19 За 16 лет в Азербайджане в 20 раз выросло число обращений в суды11:19 Центробанк Азербайджана проведет депозитный аукцион для привлечения 150 млн манатов11:14 Президент Азербайджана открыл новый центр услуг в почтовом филиале №1 в Баку11:08 «Кроме победы нас ничего не устроило бы». Футболисты «Нефтчи» о победе над «Интером»11:03 Призыв о помощи. Шестой курс химиотерапии – шанс на жизнь для Нармин Гасанли: давайте поможем еще раз10:59 Мухаммед Кейта: «Я ничего не слышал об интересе со стороны «Карабаха»10:56 Made in Azerbaijan: О некоторых заботах земледельцев Азербайджана, которые активно готовятся к весне10:52 Судебно-правовой совет Азербайджана наказал судей - ФОТО10:49 Рамиль Шейдаев перебрался в чемпионат Словакии?10:45 В Азербайджане уменьшилось число погибших и пострадавших при пожарах - МЧС10:42 ИГИЛ похитил 385 жителей Киркука, в основном, женщин и детей10:38 Дженнифер Лопес и Дрейк расстались после двух месяцев отношений – ФОТО10:37 Апелляционный суд оставил в силе запрет на миграционный указ Трампа10:32 В январе азербайджанские страховщики выписали около 1,4 тыс. полисов Green Card10:28 Посол РФ: Москва будет помогать сближению сторон нагорно-карабахского конфликта