Судебно-правовой совет Азербайджана провел очередное заседание.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Судебно-правового совета, оно состоялось под председательством главы Судебно-правового совета, министра юстиции Азербайджана Фикрета Мамедова.

На заседании за нарушения закона в своей деятельности, действия, создающие условия для коррупции, был снят с занимаемой должности и переведен на другую работу судья Низаминского районного суда города Гянджа Махир Нифталиев. Кроме того, судье Сумгайытского апелляционного суда Сайяду Гафарии сделан выговор, выражено недовольство деятельностью судьи Сумгайытского апелляционного суда Лятифы Мамедовой, судьи Бакинского апелляционного суда Исмаила Велиева, судьи Масаллинского районного суда Анара Алмамедова и судьи Имишлинского районного суда Ульви Гамбарова.

Тимур Рзаев, Э.Т.