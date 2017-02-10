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Общество

В Азербайджане уменьшилось число погибших и пострадавших при пожарах - МЧС 10.02.2017 10:45

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обнародовало статистику чрезвычайных происшествий за 2016 год.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МЧС, за прошедший год в стране было зафиксировано 68 взрывов, в результате которых 12 человек погибли, 88 получили травмы.

По сравнению с 2015 годом зарегистрировано увеличение числа взрывов на 10%  (6 случаев).

Было зафиксировано 11 853 пожара, в результате которых 54 человека погибли, 146 получили травмы.

Число погибших составило на 10 человек (16%), пострадавших на 24 человека (14%) меньше, чем в 2015 году.

2227 пожаров произошли в высотных многоквартирных домах или частных домах, 7077 – на открытом пространстве, 378 – в автотранспортных средствах, 5 – в лесах, 2166 - в других местах.

В 2016 году произошло 11 110 природных, техногенных и чрезвычайных происшествий (на 1564 случая, или на 11% меньше, чем за 2015 год).

В результате 68 человек погибли, 239 - получили различные травмы. 71 человек был спасен, 1992 – эвакуированы.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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