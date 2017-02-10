10 февраля министр связи и высоких технологий Рамин Гулузаде встретился с гражданами в штабе городской организации партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) в Ширване.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, вначале министр Рамин Гулузаде и глава Исполнительной власти города Ширван Мардан Джамалов возложили цветы к памятнику великому лидеру Гейдару Алиеву в центре города, почтили его память.

Затем министр принял граждан в связи с качеством услуг, оказываемых населению Гаджигабульского, Сабирабадского и Саатлинского районов в области телекоммуникации, интернета, почты, телерадиовещания, а также вопросов, связанных с культурой обслуживания и др.

Многие из поднятых гражданами вопросов были решены на месте. Министр Рамин Гулузаде дал поручения руководителям соответствующих структур в связи с решением других обращений.

На встрече были также зарегистрированы обращения, не относящиеся к полномочиям министерства. Доведение этих обращений до соответствующих структур будет обеспечено.

После приема министр Рамин Гулузаде провел совещание с участием руководителей телекоммуникационных узлов и почтовых филиалов соответствующих районов.

На совещании состоялось широкое обсуждение сложившейся ситуации в секторе связи, а также недостатков, ошибок, качества услуг, жалоб граждан, было доведено до внимания, что осуществляемые реформы направлены на повышение качества услуг, оказываемых гражданам.

На мероприятии перед руководителями соответствующих сфер была поставлена задача добиться серьезного перелома в работе.