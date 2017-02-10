Уволен с занимаемой должности врач-хирург Эльчин Азизов - один из главных фигурантов дела о скончавшемся в Бакинском оздоровительном центре пациенте Владимире Зотове.

Как сообщила 1news.az дочь покойного – Марина Зотова – врач Эльчин Азизов уже не работает в Бакинском оздоровительном центре. «Об этом мне сообщил следователь, который ведет следствие по уголовному делу о смерти моего отца», - подчеркнула М.Зотова.

Информацию об увольнении Эльчина Азизова подтвердила и член Коллегии адвокатов Азербайджана Ирада Джавадова.

«В Азербайджане есть прекрасные врачи. Но они теряются на общем фоне удручающего состояния медицины. Поэтому виновных врачей обязательно нужно наказывать», - подчеркнула И.Джавадова.

Напомним, что дочери Зотова обвинили врачей (в частности, хирурга Эльчина Азизова) в халатности и некомпетентности, которые послужили причиной смерти их отца - Владимира Михайловича Зотова.

М.Зотова с сестрами побывала на приеме у генерального прокурора Закира Гаралова. «Мы выражаем благодарность генпрокурору за теплый прием, за то, что он выслушал нас. Следствие по делу ведет Бакинская городская прокуратура. Мы очень надеемся на объективное расследование и на то, что виновные будут наказаны», - подчеркнула Марина Зотова.

Уголовное дело возбуждено по статье 124.1 («Убийство по неосторожности») Уголовного кодекса Азербайджана, назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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На фото – покойный Владимир Зотов (в белой рубашке) и хирург Эльчин Азизов (в костюме).