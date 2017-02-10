У станции метро «Гянджлик» в Наримановском районе Баку произошла массовая драка.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, 27-летний Намиг Исмаилзаде в драке с несколькими неизвестными молодыми людьми получил травмы и ножевое ранение, после чего был доставлен в больницу.

Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

По факту начаты оперативно-розыскные мероприятия для задержания нападавших. По предварительным данным, Н.Исмаилзаде навязчиво пытался познакомиться с девушкой – студенткой одного из расположенных у метро вузов, а ее сокурсники, заметив это, избили его.

Тимур Рзаев, Э.Т.