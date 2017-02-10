Начался текущий ремонт на подземном переходе станции метро «Халглар Достлугу».

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы Бакметрополитена Насими Пашаев, в переходе на двух выходах станции демонтирована старая облицовка стен и пола, которая заменяется на новую.

«Кроме того, обновляются и коммуникации. Ремонтные работы никак не отразятся на пассажирах и не создадут неудобств при входе-выходе на станцию», - сказал Н.Пашаев, по словам которого, ремонтные работы продлятся около 3-х месяцев.

Тимур Рзаев, Э.Т.