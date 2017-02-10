На адрес редакции пришло письмо от Игбала Ибадова. Мужчина просит помочь ему, потому что он оказался в крайне сложной ситуации.

Его дочь, Фатима Ибадова, которой в апреле исполнится всего семь лет, страдает ДЦП (детским церебральным параличом), а у его матери, Расмии ханум, рак груди…

До сегодняшнего дня Игбал разрывался между дорогими ему людьми, пытаясь вылечить обеих. Он не просил о помощи, он зарабатывал деньги сам, но расходы и тогда были достаточно серьезными. Тем не менее, он предпочитал продавать какие-то вещи, подрабатывать, но справляться с этой бедой самостоятельно. Однако частые отсутствия на работе по причине болезни членов его семьи, связанные с тем, что Игбал пытался лечить и дочь, и мать в Иране, привели к тому, что мужчина потерял работу…

В кризис остаться без возможности заработать на кусок хлеба страшно даже людям без таких проблем, которые есть в семье Игбала. Он пытается подрабатывать: то устроится официантом в какое-нибудь маленькое кафе, то ночами подрабатывает рабочим, но этого хватает лишь на то, чтобы его семья не голодала.

- Мы пытались лечить Фатиму здесь, на родине, она проходила курсы лечения в реабилитационных центрах, но… эффекта почти нет. Когда у меня еще была работа и постоянный заработок, я решил начать лечение дочки в Турции, и даже нашел клинику, где вызвались ей помочь. Более того, там нас обнадежили: если пройти весь полугодовой курс лечения, не прерываясь на отъезды в Баку, то Фатима сможет ходить! Для меня даже услышать это было счастьем! Но… когда я услышал, во сколько мне это обойдется, я чуть было не опустил руки. 30 тысяч долларов!.. Но я сначала еще надеялся, что как-то экономя, понемногу удастся собрать эту сумму, или хотя бы ее часть, а остальное – взять в долг у друзей. Однако, потеряв работу, я понял, что вариантов у меня нет: надо обращаться за помощью к соотечественникам.

По его словам, в эту сумму входят и лечение, и проживание в Анкаре в течение полугода. Клиника, о которой говорит Игбал, называется «Fizyo Care Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi».

Вывезти на лечение маленькую Фатиму должны были еще в ноябре прошлого года, но из-за отсутствия финансов, а также потому, что Игбал все же надеялся найти деньги сам, до сих пор поездка девочки в клинику под вопросом.

- А у меня еще и мама больна, - сокрушается И.Ибадов. - Ей поставили диагноз «рак груди» еще в 2015 году, но тогда, после нескольких сеансов химиотерапии, болезнь отступила. Однако сейчас она вновь дала о себе знать, и мама очень хочет поехать в Тебриз. На ее лечение тоже нужны деньги, около 15 тысяч манатов.

- Мне очень неловко обращаться к своим соотечественникам. Но у меня нет выхода. Я должен спасти маму, должен помочь дочери. А я… не могу даже заработать им на лечение… Наверное, если бы не страх за них, я бы впал в отчаяние. Но им больше не на кого надеяться, кроме, как на меня. Я прошу всех, кто может, помогите нам… пожалуйста, - говорит И.Ибадов.

Ниже мы публикуем скрины медицинских документов, а также банковские реквизиты. Надеемся, что Игбалу удастся собрать нужную сумму и спасти двух самых дорогих ему людей – дочь и мать.

Да не оскудеет рука дающего!

Контакты:

(055) 761-58-24, (077) 301-08- 62​ (Игбал)