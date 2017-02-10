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Общество
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Минэкологии Азербайджана прокомментировало бойню, учиненную арабскими охотниками - ФОТО 10.02.2017 14:46

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана прокомментировало фотографии с охотничьими трофеями, распространенные арабскими туристами и вызвавшие широкий резонанс в социальных сетях.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов АР Ирада Ибрагимова, итоги разбирательства показывают, что лишь часть фотографий сделана в Азербайджане, другие – за рубежом.

«В осенне-зимний период отечественным охотникам и иностранным туристам-охотникам на основе обращений выдается определенная квота. В соответствии с азербайджанскими законами, и местные, и иностранные охотники могут воспользоваться своими правами.

Наше разбирательство  показало, что среди птиц и животных, запечатленных на фотографиях, нет занесенных в Красную книгу Азербайджана. По существующим нормам, местным охотникам в день можно застрелить 6 водоплавающих птиц и одного зайца, а иностранным за 5 дней  - 10 водоплавающих птиц и двух зайцев.

Иностранцы охотятся группами и трофеи свои выставляют тоже группами, так что разобрать, превысили они норму или нет, по фотографиям трудно, это требует отдельного, более пристального разбирательства.

Министерство экологии и природных ресурсов предупредило туркомпании о необходимости заранее инструктировать иностранных охотников о необходимости соблюдения законодательства Азербайджана в данной сфере.

Если же будут выявлены факты организации охоты для иностранных туристов, грубо нарушающих законы, то сотрудничество министерства с этими туркомпаниями будет прекращено.

Отметим, что только в этот охотничий сезон были оштрафованы 16 иностранных охотников, и по представлению Министерства экологии и природных ресурсов они выдворены из страны», - подчеркнула Ирада Ибрагимова и попросила всех граждан сообщать о фактах нарушения закона в сфере экологии на номер горячей линии Минэкологии 168.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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