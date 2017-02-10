В целях реализации «Государственной стратегии по развитию образованию в Азербайджанской Республике» Министерство образования представило в Кабинет министров Азербайджанской Республики свои предложения, направленные на расширение возможностей в сфере образования.

Если данные предложения будут одобрены Кабинетом министров, то в порядок приема студентов в учебные заведения будут внесены соответствующие изменения. В чем состоят эти изменения?

Чтобы получить ответ на данный вопрос 1news.az направил запрос в Министерство образования Азербайджана, где нам пояснили, что в случае утверждения вышеназванных предложений прием на подготовительные факультеты будет проводиться на места, оставшиеся вакантными после завершения итогов приемных экзаменов.

Кроме того, прием на подготовительные факультеты по специальностям, оставшимся вакантными, может быть проведен на условиях нового конкурса. Образование на этих факультетах - платное.

Помимо этого студентам будет предоставлена возможность получить образование не только по тем специальностям, которые они выбрали изначально, и по ряду других.

Те, кто успешно окончит учебный год, смогут поступить на первые курсы учебных заведений на внеконкурсной основе.

Следует отметить, что подготовительные факультеты будут созданы как в частных университетах, а так и в ряде государственных университетах, функционирующих в регионах.

Цель создания подготовительных факультетов - расширение возможностей получения образования.

Как отметил профессор Фирудин Джалилов, это - продуманный шаг для привлечения молодежи к образованию. Данная мера также облегчит прием в вузы. «Изменения, вносимые в механизм приема в вузы, следует оценивать как очень верный шаг», - сказал он.

В свою очередь, депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа, заявил, что основная проблема отечественной сферы образования заключается в нахождении альтернативы для студентов, расходующих большие средства на обучение в университетах других стран, например, Украины, Турции. То есть, задача заключается в обеспечении доступности образования на местном уровне с меньшими расходами. «Подобный проект очень актуален. Те, кто не набрал необходимого количества баллов, будут иметь возможность пройти обучение на подготовительных факультетах и впоследствии получить высшее образование. Считаю, что подобных альтернатив должно быть как можно больше. Чем пополнять бюджеты других стран, такие студенты могут приносить пользу Азербайджану и таким образом укреплять материально-техническую базу отечественных вузов. Можно получить качественное высшее образование и затратить при этом намного меньше средств, поскольку обучение в зарубежных университетах требует немалых расходов. Думаю, что, учитывая актуальность вопроса, проект будет одобрен», - сказал парламентарий.

Эксперт по образованию Асиф Джахангиров уверен, что данное новшество было бы лучше внедрить в регионах. «Как известно, что в районах республики ощущается нехватка кадров по некоторым специальностям. Именно из таких регионов хорошо было бы привлечь абитуриентов - они бы там учились и продолжали бы работать в своих районах. Считаю, что это очень удачный проект», - подчеркнул он.

Эксперт по образованию Шахлар Аскеров заявил, что данная инициатива крайне необходима. «Я все время говорю о том, как важно увеличить число тех, кто хочет получить высшее образование. Выпускники, добившиеся некоторых успехов в учебе, имеют возможность пользоваться созданными условиями и продолжать получать образование в вузах. Это очень важно. Мы обязаны оказывать всемерную поддержку молодежи, и данный проект - одно из проявлений внимания к подрастающему поколению», - отметил эксперт.

В свою очередь, эксперт по образованию Камран Асадов подчеркнул, что данный шаг весьма своевременен и прогрессивен.

«Прежде всего, существует ряд важных сопутствующих условий. Каждый год большое число студентов отправляется в зарубежные страны для получения образования за свой счет. Этот фактор способствует оттоку за пределы нашей республики значительных денежных средств и людских ресурсов. Благодаря этому проекту предложений мы создадим необходимые условия для развития отечественной сферы высшего образования», - заявил он.

Э.Т.