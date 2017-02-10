Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана обнародовала информацию о своей деятельности за январь 2017 года.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе ГПС, в прошлом месяце была пресечена 81 попытка перевозки контрабанды на сумму 336 тысяч 581 манат.

Среди изъятой контрабанды – 5 ружей, 8 противотанковых мин, два электрошокера, нож, 125 мобильных телефонов, 9915 пачек сигарет, фармацевтические препараты, алкогольные напитки и т.д.

В рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков было обнаружено и изъято 3 килограмма 281,5 грамма наркотических веществ.

Кроме того, в январе за попытку незаконно пересечь Государственную границу Азербайджана были задержаны 46 человек: 18 граждан Азербайджана, 10 – Нигерии, 5 – Грузии, 4 - Узбекистана, 4 – Таджикистана, а также по одному гражданину Ирана, России, Бангладеш, Ганы и Камеруна.

За нарушение пограничного режима задержаны 718 человек. В отношении этих лиц были вынесены соответствующие решения.

Пограничники также задержали и передали правоохранительным органам 344 преступников, находившихся в розыске.

Тимур Рзаев, Э.Т.