В субботу, 11 февраля, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, местами небольшой туман, ветер северо-восточный.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии, температура воздуха на полуострове ночью составит в среднем от 0 до -2 градусов, днем - от +3 до +5. Непосредственно в столице ночью в районе -1, днем - от +3 до +5.

Атмосферное давление превысит норму и составит 770 мм ртутного столба, влажность воздуха - порядка 75–85%.

В районах Азербайджана 11 февраля временами ожидаются осадки, в том числе в виде снега. Местами осадки будут интенсивными, но прекратятся в дневные часы в некоторых районах. Местами туман, ветер преимущественно восточный.

Температура воздуха ночью составит от -3 до +2 градусов, днем - от +3 до +7. В горной местности ночью - от -5 до -9, днем - от -3 до +2 градусов.

Гидрометцентр отмечает, что нестабильные погодные условия сохранятся на территории Азербайджана до середины вторника, 14 февраля. В течение предстоящих дней ожидаются осадки в виде дождя и снега, в горных регионах есть вероятность обледенения дорог.

Елена Остапенко, Э.Т.