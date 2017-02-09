Армянская атомная электростанция в Мецаморе представляет угрозу не только для Армении, но и для Азербайджана, Грузии, Ирана, Турции, России, то есть для всего региона.

Об этом заявил директор Центра Республиканской сейсмологической службы при НАНА Гурбан Етирмишли в ходе конференции «Сейсмологическая ситуация в Азербайджане».

По его словам, данная АЭС при строительстве была рассчитана на землетрясение силой 7 баллов, но землетрясение в Спитаке в 1988 году показало, что в регионе происходят и более сильные землетрясения.

«В случае мощного землетрясения Мецаморская АЭС может стать большой бедой для всего региона. Если даже в технологически развитой Японии землетрясение вызвало повреждение реактора Фукусимской АЭС, то страшно представить, что может произойти с технически устаревшей АЭС в Мецаморе. Это может быть хуже, чем в Чернобыле», - подчеркнул Г.Етирмишли.

Тимур Рзаев, Э.Т.