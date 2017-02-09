Главный сейсмолог: Катастрофически мощного землетрясения в Азербайджане не ожидается

С начала 2017 года в Азербайджане было зафиксировано более 1050 подземных толчков.

Об этом заявил журналистам директор Центра Республиканской сейсмологической службы при НАНА Гурбан Етирмишли в ходе конференции «Сейсмологическая ситуация в Азербайджане».

Он также подчеркнул, что эти подземные толчки не ощущались.

«Учитывая данные наших сейсмотектонических исследований и мониторингов сейсмологической разведки, могу сказать, что в ближайшее время сильного или катастрофически мощного землетрясения в Азербайджане не ожидается», - заявил Г.Етирмишли.

Тимур Рзаев, Э.Т.