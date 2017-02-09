Главный сейсмолог: В 2016 году в Азербайджане произошло свыше 10 тысяч подземных толчков

В 2016 году в Азербайджане произошло свыше 10 тысяч подземных толчков, из них около 2000 были связаны с произошедшими в других странах мира землетрясениями.

Об этом заявил журналистам директор Центра Республиканской сейсмологической службы при НАНА Гурбан Етирмишли в ходе конференции «Сейсмологическая ситуация в Азербайджане».

Он отметил, что только сильное землетрясение, произошедшее в Имишлинском районе 1 августа, ощущалось на большей части территории республики.

«Азербайджан находится в сейсмоактивной зоне, и такие землетрясения для нас – обычное природное явление», - подчеркнул Г.Етирмишли.

Тимур Рзаев, Э.Т.