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Общество

Главный сейсмолог: В 2016 году в Азербайджане произошло свыше 10 тысяч подземных толчков 09.02.2017 11:55

В 2016 году в Азербайджане произошло свыше 10 тысяч подземных толчков, из них около 2000 были связаны с произошедшими в других странах мира землетрясениями.

Об этом заявил журналистам директор Центра Республиканской сейсмологической службы при НАНА Гурбан Етирмишли в ходе конференции «Сейсмологическая ситуация в Азербайджане».

Он отметил, что только сильное землетрясение, произошедшее в Имишлинском районе 1 августа, ощущалось на большей части территории республики.

«Азербайджан находится в сейсмоактивной зоне, и такие землетрясения для нас – обычное природное явление», - подчеркнул Г.Етирмишли.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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Главный сейсмолог: В 2016 году в Азербайджане произошло свыше 10 тысяч подземных толчков
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