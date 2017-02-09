Пресечена попытка ввоза из Грузии 40 килограммов пороха - ФОТО

Сотрудники таможенного поста «Сыныг керпю» Товузского таможенного управления пресекли попытку ввоза гражданином Азербайджана из Грузии 40 килограммов пороха.

По сообщению пресс-службы Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, на вопрос таможенников, имеются ли в его автомобиле предметы, подлежащие обязательному декларированию, указанный гражданин ответил отрицательно. Однако при проведенной проверке автомобиля сотрудники таможни извлекли из находящегося в бензобаке тайника 40 килограммов пороха.

По факту ведется разбирательство.

Ялчин Алиев, Г.Р.