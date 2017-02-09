Землетрясения «разбудили» грязевой вулкан в Баку и привели к извержению – Гурбан Етирмишли

Слабые землетрясения, произошедшие близ Баку, «разбудили» грязевой вулкан и привели к извержению.

Об этом заявил журналистам директор Центра Республиканской сейсмологической службы при НАНА Гурбан Етирмишли в ходе конференции «Сейсмологическая ситуация в Азербайджане».

Он отметил, что глубина грязевого вулкана близ поселка Сангачал Гарадагского района Баку, извержение которого произошло на днях, составляет 3 километра.

«Сила первой фазы извержения составила 1,5 джоулей, второй – 1,7 джоулей. Это не так много, поэтому извержение не ощущалось, за ним наблюдали только жители расположенных недалеко поселков», - подчеркнул Г.Етирмишли.

Тимур Рзаев, Э.Т.