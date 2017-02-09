New Media и Mail.Ru Group провели в Баку мастер-класс по таргетированной рекламе – ФОТО – ВИДЕО

7 февраля компания New Media совместно с российской технологической компанией Mail.Ru Group провела в Баку Digital семинар на тему «Мастер-класс по таргетированной рекламе».

В работе семинара приняли участие представители целого ряда компаний и организаций Азербайджана. Им была предложена обширная программа, состоящая из лекций профессионалов рекламного рынка. Среди них – представители компании New Media, рекламного сервиса myTarget.

Так, компания New Media ознакомила присутствующих с последними цифрами и основными трендами рынка, myTarget - с особенностями и спецификой, инструментами и трендами таргетированной рекламы.

Представители Mail.Ru Group рассказали о том, как социальную сеть «Одноклассники» можно использовать для продвижения своего бизнеса.

Также был проведен мастер-класс по таргетированной рекламе от myTarget.

Отметим, что участие в мастер-классе было бесплатным.

Руководитель отдела по работе с клиентами myTarget Александр Конев рассказал 1news.az о том, почему Mail.Ru Group принято решение о проведении в Азербайджане семинаров на данную тематику.

Отметим, что myTarget - рекламная платформа Mail.Ru Group, объединяющая мобильную аудиторию крупнейших в России и СНГ сервисов и социальных сетей («ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.Ru). А.Конев возглавляет отдел по работе с клиентами в myTarget c 2015 года.

По его словам, в Азербайджане достаточно много пользователей проектов Mail.Ru Group.

«К примеру, в Азербайджане насчитывается 1,6 млн пользователей «Одноклассников» и 1,1 млн – «ВКонтакте». Бизнес в вашей стране можно и нужно расширять», - сказал А.Конев.

Он отметил, что инициатором проведения семинара выступила Mail.Ru Group.

«Агентство New Media подержало нас в этом, и с 2017 года оно является эксклюзивным представителем Mail.Ru Group в Азербайджане», - подчеркнул А.Конев.

По словам представителя myTarget, проведенный 7 февраля Digital семинар является очень полезными для интернет-рынка Азербайджана.

«Цель семинаров – рассказать о новых инструментах интернет-рекламы. К примеру, такой социальной сетью, как Facebook, пользуются в Азербайджане многие рекламодатели, тогда как остальные соцсети они исключают. Такая позиция в корне неверна. Каждый маркетолог должен знать: необходимо пользоваться всеми имеющимися возможностями для распространения рекламы. Где-то реклама эффективнее, потому что пользователей, являющихся целевой аудиторией, больше, а где-то она дешевле обходится и пр.

К примеру, сегодня на семинаре было отмечено, что 40% целевой аудитории одной из компаний пользуется почтой Mail.Ru. Поэтому не использовать данный источник как минимум нерационально», - сказал А.Конев.

На вопрос о том, насколько у потенциальных рекламодателей в Азербайджане популярно изучение рынка интернет-рекламы, проведение соответствующих исследований, А.Конев ответил, что данное направление, к сожалению, отстает от глобальных тенденций.

«Поэтому мы хотим внести это в массы, чтобы люди пользовались рекламой и в социальных сетях. Старые форматы рекламы есть, они имеют право на существование, ими также нужно пользоваться, но новые тоже не следует исключать, потому что соцсети содержат огромный потенциал. И каждый бизнесмен должен ориентироваться, в том числе, на новые рекламные тренды», - сказал он.

А.Конев также подчеркнул наличие еще одной проблемы: международные бренды с большой неохотой рекламируются в интернет-пространстве Азербайджана. Причина – отсутствие независимого измерителя.

Директор компании New Media Расим Давудов отметил, что «агентство New Media вместе с коллегами по рынку планирует запуск независимого измерителя. После того как измеритель появится, доверие со стороны международных брендов к интернет-рекламе будет расти, они смогут ее покупать, замерять и оценивать эффективность не по каким-то своим внутренним критериям, а по определенным стандартам по рынку. Появится еще большая конкуренция интернет-рекламы с рекламой наружной, а также с рекламой на радио и телевидении и пр.

Интернет позволяет таргетировать рекламу настолько точно, что она становится более эффективной и менее затратной.

Digital семинар, проведенный 7 февраля в Баку, - это всего лишь первое совместное мероприятие New Media и Mail.Ru Group, запланированное на 2017 год. В этом году в Баку будут проведены и другие семинары, в которых примут участие как сами рекламодатели, так и сотрудники рекламных агентств.

Кроме того, будет запущена программа сертификации для рекламных агентств, сотрудники которых будут знать не только теорию. Выполняя практическую работу в рекламной компании, они будут достигать определенных KPI (Key Performance Indicator – показатель достижения успеха в определенной деятельности или в достижении определенных целей. – Ред.), что будет подтверждать их знания рекламного инструмента агентства. Таким образом, рекламодатели смогут спокойно приходить в рекламное агентство, имеющее соответствующий сертификат и определенный список аттестованных специалистов. Доверие к рекламным агентствам будет расти.

Отметим, что аттестация будет бесплатной.

Алена Салаева

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