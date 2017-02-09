Всемирно известный производитель зерновых Pioneer запускает со своим эксклюзивным дистрибьютором – компанией Səba – новый совместный проект.

Səba, выращивающая в Азербайджане кукурузу и сою исключительно без ГМО (генетически модифицированных организмов), станет проводником для местных фермеров, которые хотят заняться производством в этой области.

Компания перевела на азербайджанский язык брошюру «Гид по кукурузе и сое», подготовленную для Pioneer учеными из Государственного университета Айовы (Iowa State University). В издании всесторонне освещаются такие вопросы, как выращивание кукурузы и сои, агротехнический уход за растениями, меры борьбы с вредителями, способы увеличения производительности и пр.

Цветная брошюра содержит таблицы, схемы и фотографии, все сведения для фермеров сопровождаются наглядными иллюстрациями.

Компания Səba не ограничивается распространением брошюр среди фермеров, для них также будут проведены тренинги на темы, освещенные авторами издания.

Отметим, что ООО Qarabağ Taxıl, входящее в компанию Səba, является первым частным пилотным зерноводческим хозяйством страны. Уже более трех лет предприятие выращивает на территории Агджабеди и Бейлягана на площади 4800 га кукурузу и пшеницу. В 2016 году впервые в стране вырастило сою на территории площадью 1500 га. Другое предприятие Səba – ООО Qarabağ Toxum – включено в государственный реестр республики в качестве производителя зерновых.

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