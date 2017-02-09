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Общество

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в совершении автонаезда в Баку 09.02.2017 10:38

Органы полиции и прокуратуры Сабунчинского района Баку в результате осуществленных ими следственных и оперативно-розыскных мер установили и привлекли к следствию водителя, совершившего дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель человека, и скрывшегося с места происшествия.

Об этом говорится в совместном сообщении Управления полиции города Баку и столичной прокуратуры. 

Согласно информации, 4 февраля около 08:00 часов на территории Сабунчинского района водитель неизвестного автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, сбил переходившую дорогу женщину, которая скончалась от полученных травм, и скрылся с места происшествия. По факту следственным отделом Управления полиции было возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и 264 (бегство с места происшествия) УК Азербайджана.

Следствием было установлено, что автонаезд совершил водитель автомобиля марки «Mercedes Benz E 200» с государственным номерным знаком 99-DH-407 Эмин Гасанов, который в качестве подозреваемого был задержан и привлечен к следствию.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия по делу, а также продолжаются мероприятия по выяснению личности погибшей женщины.

Ялчин Алиев, Г.Р.

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