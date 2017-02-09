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Общество

Докладчик ПАСЕ по Азербайджану проинформирован о судебно-правовых реформах в нашей стране 09.02.2017 22:50

9 февраля министр юстиции Фикрет Мамедов встретился с находящимся в нашей стране докладчиком по Азербайджану комитета по правовым делам и правам человека Парламентской Ассамблеи Совета Европы Аланом Дестексом.

Как сообщили в пресс-службе Министерства юстиции, на встрече было отмечено плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Советом Европы. Была предоставлена информация о проводимой под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева работе по обеспечению верховенства закона, прав человека, в том числе о независимости судебной власти, самом прозрачном избрании судей, оцениваемом в Европе в качестве примера. Кроме того, было подчеркнуто, что в рамках Плана действий Совета Европы для Азербайджана реализуются важные проекты по различным сферам.

А. Дестекс с интересом воспринял идущие в нашей стране демократические процессы, в том числе реформы в судебно-правовой системе.

В ходе беседы состоялся полезный обмен мнениями об усовершенствовании законодательства, исполнении решений Европейского суда по правам человека, условиях содержания заключенных, отчетах международных организаций по Азербайджану, обсуждены вопросы поощрения открытого правительства, развития гражданского общества и другие вопросы, представляющие интерес. Были также затронуты вопросы борьбы с терроризмом в мире, было доведено до внимания, что Азербайджан страдает от армянского терроризма, отмечены горькие реалии армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

На встрече присутствовал руководитель постоянной делегации Азербайджана в ПАСЕ, председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

В заключение гость ознакомился с расположенным в министерстве музеем истории юстиции.

АЗЕРТАДЖ

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