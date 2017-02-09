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Общество

Фуад Гусейнов: Восстановление Джоджуг Мерджанлы – самый достойный ответ сомневающимся в Великом возвращении 09.02.2017 21:53

Некоторые международные организации с сомнением относятся к возвращению беженцев и вынужденных переселенцев на родные земли через много лет.

Однако они забывают о том, что мы, азербайджанцы, - народ, привязанный к земле. Уже более 200 жителей Джоджуг Мерджанлы подали заявления и обратились с просьбой о возвращении в родное село. Это самый достойный ответ сомневающимся в концепции Великого возвращения.

Об этом в интервью сказал заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов.

Представители зарубежных средств массовой информации в ходе поездки, состоявшейся на днях в село Джоджуг Мерджанлы Джабраильского района, организованной Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев по инициативе Президента Ильхама Алиева, воочию убедились в зверствах армян.

Подчеркнув значение таких поездок в доведении до международной общественности зверств, совершенных армянами, Фуад Гусейнов также рассказал о работе по восстановлению села. Он отметил, что на основании Распоряжения Президента Ильхама Алиева о мерах по восстановлению села Джоджуг Мерджанлы Джабраильского района, освобожденного от оккупации, из Резервного фонда Президента, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год, Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев первоначально выделено 4 миллиона манатов. «На первом этапе в рамках восстановления села будут построены 50 домов, здание школы и соответствующая инфраструктура. На следующем этапе планируется строительство и восстановление 150-200 домов. В настоящее время проводится работа по документации всех домов в селе»,- сказал Фуад Гусейнов.

Сообщив, что до сегодняшнего дня Азербайджанским государством были заложены 95 новых поселков и жилых комплексов для беженцев и вынужденных переселенцев, и 250 тысяч граждан этой категории переселены в новые квартиры, заместитель председателя комитета сказал: «Отличие домов, построенных в Джоджуг Мерджанлы, в том, что в них люди будут жить на родной земле. Построенные квартиры будут переданы в их собственность».

АЗЕРТАДЖ

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