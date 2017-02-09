Военнослужащие Государственной пограничной службы (ГПС) задержали гражданина Ирана, который пытался пронести наркотики через ирано-азербайджанскую границу.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе ГПС, при переходе государственной границы у села Бала Бяхмянли в Физулинском районе республики был задержан гражданин Исламской Республики Иран Энвер Микаил Джамшиди.

При обыске у него были обнаружены упаковки с 850 граммами марихуаны.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.