15 февраля в Баку открывается Центр семейной заботы, где дети и подростки с проблемами психики и предрасположенностью к асоциальному поведению смогут получить квалифицированную помощь.

По словам координатора проекта, детского психиатра Нармин Гаджиевой, цель открытия центра – профилактическая работа с детьми, имеющими признаки психических расстройств, которые могут стать причиной асоциального поведения и как следствие – совершения правонарушения и последующего привлечения ребенка к уголовной ответственности.

«Психическим нарушением в этом случае необязательно должно быть какое-то тяжелое заболевание. Это может быть гиперактивность, спектр аутистического расстройства, посттравматическое стрессовое расстройство», - сказала Нармин Гаджиева в разговоре с 1news.az.

«У таких детей повышена вероятность совершения каких-либо асоциальных действий, что порой может привести ребенка в тюрьму», - говорит врач, объясняя, что в Азербайджане ввиду отсутствия мониторинга этой сферы дети с психическими расстройствами, совершившие правонарушение, проходят по общей системе судопроизводства.

«Во избежание такого сценария мы хотим наладить работу с детьми и их родителями. Очень важно, чтобы родители понимали суть проблемы и ее возможные последствия, знали, что необходимо такому ребенку для гармоничного бесстрессового развития», - добавила она.

Работа также будет вестись и с представителями правоохранительной системы, занимающимися детской преступностью.

Согласно мировой статистике, которую привела Нармин Гаджиева, 70% детей, совершающих асоциальные поступки, страдают психическими нарушениями.

В общей сложности в мире порядка 450 млн человек страдают заболеваниями психического характера. Такую цифру озвучила комиссар Нью-Йорка по международным делам Пенни Абейвардена в штаб-квартире ООН в середине января.

Первым этапом реализации проекта стало проведение 16–20 января обучающих тренингов для команды специалистов, которые будут работать в Центре – это детский психолог, социальный работник, семейный терапевт, специалисты по арт- и игровой терапии.

Провели тренинг специалисты расположенной в Тбилиси организации «Глобальная инициатива в психиатрии» Яна Джавахишвили и Нино Махашвили.

По словам Нармин Гаджиевой, Грузия была выбрана партнером проекта, так как там подобная инициатива уже имела место быть и завершилась с хорошими результатами. Предоставление услуг психического здоровья детям стало нормой. Более того, их обеспечение переведено в расходы госбюджета страны.

Вторым этапом подготовки к открытию Центра семейной заботы стал тренинг, который провели для сотрудников центра 30 января – 4 февраля специалисты по детской психике из Литвы. Тренинг был сфокусирован на работе с детьми-аутистами.

Открытие в Баку Центра семейной заботы стало возможным благодаря финансированию со стороны Евросоюза. Центр открывается в рамках реализации проекта «Содействие реформе ювенальной юстиции за счет внедрения инновационных услуг психического здоровья среди детей в Азербайджане».

Реализуется проект общественным объединением «Инициатива для развития» при содействии Программы развития ООН (UNDP) в рамках усилий по обеспечению социально-экономических прав уязвимых групп населения.

Центр семейной заботы, ориентированный на детей, находится на базе Центра психического здоровья, рассчитанного на работу со взрослыми пациентами и действующего под эгидой Министерства здравоохранения Азербайджана. Оба центра расположены в районе станции метро «Н.Нариманов».

Более подробную информацию можно получить на сайте Центра психического здоровья Минздрава Азербайджана.

Елена Остапенко, Э.Т.