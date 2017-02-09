Находящийся с визитом в Азербайджане госсекретарь Франции по государственным реформам и вопросам упрощения, член правительства и председатель партии экологистов Жан-Винсен Пласе посетил в четверг действующий при Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП) Французско-Азербайджанский Университет (UFAZ).

По сообщению пресс-службы АГУНП, директор UFAZ Вазех Аскеров рассказал гостю о деятельности и учебном процессе в университете, созданном по совместной инициативе президентов Азербайджана и Франции.

Было отмечено, что прием в UFAZ на 2016-2017 учебный год был проведен по четырем специальностям, и право обучаться здесь получили 143 студента, в том числе 120 - за счет государства, а 23 - на платной основе. Обучение проводится на английском языке. Успешно окончившие учебу в UFAZ получат два диплома.

В свою очередь французский госсекретарь, говоря о развитии отношений между двумя странами, заявил, что связи в области образования будут и впредь расширяться, и станут применяться инновации.

«UFAZ – самый успешный проект между Францией и Азербайджаном в области высшего образования. Мы должны быть открыты для инноваций и сотрудничества и в дальнейшем. Сейчас одним из стоящих перед нами приоритетных вопросов является осуществление инновативных шагов по электронизации документов», - подчеркнул Ж.Пласе.

Замминистра образования Джейхун Байрамов, отметив развитие азербайджано-французских связей в области образования, рекомендовал студентам воспользоваться этим.

«Одним из самых важных факторов, ведущих к развитию в области образования, является международное сотрудничество. UFAZ считается новым этапом наших связей в области образования», - сказал замминистра.

Ректор АГУНП, профессор Мустафа Бабанлы выразил удовлетворение проводимым в UFAZ обучением и показателями студентов.

«Мы хотим сделать доступными все процессы в обучении и качестве. Извлечение студентами из этого пользы и их открытость для новшеств радуют нас», - сказал М.Бабанлы.

Ялчин Алиев, Г.Р.