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Общество

Очередной выпуск программы «Təhsildə...» посвящен «ASAN Интеллектуал» - ВИДЕО 09.02.2017 17:56

Очередной выпуск программы «Təhsildə...» вышел на онлайн-телеканале Министерства образования Təhsil TV.

Как сообщает 1news.az, на этот раз темой программы стал совместный проект Минобразования и ASAN xidmət «ASAN Интеллектуал».

Открытый несколько месяцев назад в Масаллы Центр развития «ASAN Интеллектуал» полностью оснащен современными удобствами для организации рационально досуга региональной молодежи.

По словам представителя Министерства образования Шаина Сеидзаде, Минобразования и ASAN xidmət совместно сотрудничают в ряде образовательных проектов. Одним из таких проектов является «ASAN Интеллектуал».

В Центре будут проводиться региональные, национальные и международные мероприятия и соревнования, все виды интеллектуальных игр, а также оказываться поддержка по  интеллектуальному развитию, повышению образовательного уровня и расширению кругозора молодежи. Центр будет прививать необходимые навыки и умения, чтобы молодежь в будущем могла строить карьеру.

В Центре организованна деятельность клуба интеллектуальных игр, библиотеки и читального зала, центра карьеры и тренингов, шахматного клуба, клуба дебатов и риторики и кружков детского творчества.

Клуб интеллектуальных игр будет заниматься организацией регулярных региональных чемпионатов среди молодежи Лянкяранского, Масаллинского, Астаринского, Джалилабадского, Билясуварского, Ярдымлинского и Лерикского районов, а также различных турниров на региональном и национальном уровнях. Отвечающие самым современным требованиям библиотека и интерактивный читальный зал предоставляют местному населению самые новые книги на различных языках. Также планируется перевести в специальный электронный формат классические и современные произведения азербайджанской литературы.

Как отметил заведующий отделом организации внешкольной деятельности Минобразования Васиф Мамедов, в центре совместно с Министерством образования был проведен ряд мероприятий по интеллектуальному развитию молодежи, такие как шахматный турнир, показ фильмов на экологическую тему и другие мероприятия.

Также в Центре в 2016 году состоялись республиканский чемпионат «Брейн ринг» на тему мультикультурализма, «ASAN фестиваль», игра «Слабое звено», а в клубе дебатов прошли тренинги для педагогов общеобразовательных школ Масаллинского района.

Отметим, что посредством передачи «Təhsildə...» до общественности доводятся все новшества, реализуемые в образовательной сфере страны.

Предоставляем читателям возможность ознакомиться с очередным выпуском программы.

А.А.

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