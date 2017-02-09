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Общество

В Баку у мусорного бака в пакете нашли новорожденную - ВИДЕО 09.02.2017 16:57

Детям, слабонервным и лицам со слабой психикой смотреть видео не рекомендуется.

Министерство внутренних дел Азербайджана начало разбирательство по информации о найденной в Баку у мусорного бака новорожденной девочке.

Как сообщил 1news.az начальник отдела пресс-службы МВД, полковник-лейтенант полиции Орхан Мансурзаде, если информация подтвердится, то сотрудники полиции проведут все необходимые мероприятия по факту.

«Пока подтверждения подлинности того, что видеозапись снята именно сегодня и в Баку, нет», - заявил О.Мансурзаде, отметив, что как только появится новая информация, она будет обнародована.

Отметим, что на распространенной рядом СМИ видеозаписи видно, как у мусорного бака прохожие обнаружили живого новорожденного ребенка – девочку, которую положили в полиэтиленовый кулек. Не исключено, что это запись обнаружения новорожденной девочки, которую в январе этого года нашли в Ясамальском районе Баку.

Тимур Рзаев

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