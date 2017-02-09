Министерство внутренних дел Азербайджана подало судебный иск против блогера Мехмана Гусейнова.

Об этом 1news.az сообщил адвокат блогера Эльчин Садыгов, по словам которого, рассмотрение иска начнется в Сураханском районном суде Баку под председательством судьи Джейхуна Гядимова.

Подготовительное судебное заседание состоится в пятницу, 10 февраля.

В свою очередь, в пресс-службе МВД Азербайджана информацию о подаче иска 1news.az не подтвердили, но и не опровергли, отметив, что на данный момент не готовы комментировать ее.

Напомним, что блогер был задержан сотрудниками 22-го отделения Управления полиции Насиминского района Баку и доставлен в Насиминский районный суд.

Он обвинялся в неподчинении законным требованиям сотрудников правоохранительных органов - по статье 535.1 Кодекса об административных правонарушениях.

10 января Насиминский районный суд Баку вынес решение в отношении Мехмана Гусейнова.

Решением судьи Бабека Панахова М.Гусейнов был приговорен к 200 манатам штрафа за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции и освобожден в зале суда.

После освобождения блогер указал, что подвергался давлению и насилию во время нахождения в полицейском участке.

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Тимур Рзаев, Э.Т.