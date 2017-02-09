Изменен путь следования автобуса маршрута №8 OOO BakuBus, следующего от станции метро «Азадлыг проспекти» к станции метро «28 Мая» и в обратном направлении.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, согласно изменению, автобусы этого маршрута после станции метро «Азадлыг проспекти» (ранее бывшей конечной) будут ехать дальше – в поселок имени Мамеда Эмина Расулзаде, где будет новая конечная остановка маршрута.

«Цель изменений – обеспечить удобство пассажирам, живущим и работающим в поселке, и снизить плотность движения в районе станции «Азадлыг проспекти»», - подчеркнул М.Агаев.

Он отметил, что автобус №8 OOO BakuBus будет следовать по новому маршруту с понедельника, 13 февраля.

Тимур Рзаев, Э.Т.