Бренд компании PwC вновь занял первое место в списке фирм, предоставляющих профессиональные услуги. Кроме того, он вошел в десятку самых влиятельных брендов мира в рейтинге Brand Finance за 2017 год.

Рейтинг Brand Finance представляет результаты ежегодной оценки стоимости брендов более 500 наиболее известных во всем мире коммерческих предприятий. Уже седьмой год подряд PwC удостаивается самого высокого рейтинга (ААА+), что подтверждает тот факт, что бренд PwC является «исключительно сильным и эффективно управляемым».

PwC с 2007 года входит в рейтинг 100 ведущих мировых брендов по версии Brand Finance и занимает высшую строчку в рейтинге брендов сектора «коммерческих услуг», несмотря на острую конкуренцию со стороны брендов сектора высоких технологий и потребительских услуг.

Оценка выставляется на основе целого ряда критериев, включая узнаваемость бренда, удовлетворенность брендом и полученные рекомендации, финансовые показатели и внутренние инвестиции, рыночную долю и выручку. При составлении рейтинга учитываются и такие составляющие, как корпоративная ответственность, система управления, а также мнения внутренних и внешних заинтересованных сторон. После этого организациям присуждается оценка с учетом показателей других компаний. Фирме PwC был присвоен самый высокий рейтинг, и ей удалось получить самый высокий балл среди ближайших конкурентов фирмы.

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