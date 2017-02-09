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Общество

В Бельгии открылась выставка Аиды Махмудовой «Свет неуловим» - ФОТО 09.02.2017 16:05

Пятого февраля галерея Deweer представила первую персональную выставку Аиды Махмудовой в Бельгии.

Новая серия живописных работ, представленных в галерее, была принята с большим интересом, как обычными посетителями, так и профессиональными кругами.

В экспозицию вошло более 20 полотен, большей частью написанных в стиле абстрактных ландшафтов и отличающихся особой, новой для автора чистотой, концентрацией энергии и интенсивностью цвета. Работы акцентируют внимание на взаимоотношениях между художницей, холстом и материей.

Основным отличием от работ, представленных в 2015 году в Бакинском Музее Современного Искусства, является то, что взаимоотношения художницы с используемыми ею материалами теперь строятся не на взаимном сопротивлении, а на любопытстве и стремлении проникнуть в суть материи.

Аида Махмудова позволяет материалам свободно распределяться на плоскости холста – композиции, возникающие в результате, органичны и непроизвольны.

В каждой из композиций присутствует тонкая игра между воображаемым ландшафтом, который выстраивает память, и грубоватой вещественностью ложащихся на холст материалов.

Каждый холст несет на себе множество материалов, включая акриловую краску, клей, тонколистовое серебро, масляную краску, гипс, цемент и уголь.

Получившиеся в результате работы передают особое чувство времени и созданы с использованием особой изобразительной техники. Причем, она возникает не как результат интеллектуальной работы, а как форма мышления, когда новые, неожиданные «ингредиенты» добавляются в нужное время и в правильной пропорции. Этот метод рождает игру света, цвета и материи, подчеркивая личную и эмоциональную составляющие, которые художница привносит в работу. Все вышеописанное делает работы эмоционально заряженными, интуитивными и настоящими.

В открытии выставки принял участие посол Азербайджана в Королевстве Бельгия и Великом герцогстве Люксембург Фуад Искендеров.

Аида Махмудова родилась в 1982 году в Баку, в Азербайджане, где по сей день живет и работает. Персональные выставки художницы проходили на многих международных площадках. Среди наиболее значимых выставок значатся: «Умвельт», галерея YAY, Баку, Азербайджан (2016); «Элизиум», Бакинский Музей Современного Искусства (2015); «Мимоходом», галерея Лейлы Хеллер, Нью-Йорк, США (2015); «Внутренний мир», Barbarian Art Gallery, Цюрих, Швейцария (2013). Художница также участвовала во многих международных проектах, таких как Vita Vitale, Национальный Павильон Азербайджана в рамках 56-ого Международного биеннале в Венеции, Италия (2015); «Конфетные горы, нефтяные берега» в Пермском Музее Современного Искусства, Россия (2015); Love Me, Love Me Not в рамках 55-ой Международной Биеннале в Венеции, Италия (2013). Аида Махмудова принимала также участие в коллективных выставках в Kunsthistorisches Museum Neue Burg в Вене, Австрия, в MAXXI, в Национальном Музее Искусств 21-ого века в Риме, Италия (2012-2013); в Музее мультимедийных искусств, Москва, Россия (2012-2013); в галерее Филиппа де Пюри в Лондоне, Великобритания (2012- 2013).

Основанная в 1979 году галерея Deweer совсем недавно вступила во второй крайне значимый этап своего профессионального развития.

В промежутках между неизменно впечатляющими персональными выставками здесь проходят тематические коллективные проекты, каждое из которых становится серьезной вехой в истории галереи.

Следуя исторической закономерности, сегодня Deweer, как и всегда, делает выбор в пользу инновативных и свежих решений.

8553 Отегем, Бельгия +32 (0)56 644 893 Tiegemstraat 6A DEWEER GALLERY

www.deweergallery.com

Выставка: Аида Махмудова: «Свет неуловим» (Cant Capture The Light)

Место проведения: галерея Deweer, Тиегемстраат 6A, 8553 город Отегем, Западный Влаандерен, Бельгия.

Даты проведения: 08.02 – 12.03.2017

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