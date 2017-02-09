В поселке Говсан Сураханского района Баку совершено умышленное убийство.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, труп 45-летней жительницы Гейчайского района Зульфии Рагимовой с признаками насильственной смерти был обнаружен в арендуемом ею доме.

По горячим следам оперативники 30-го отделения полиции Сураханского района задержали подозреваемого в убийстве, которым оказался гражданский муж женщины – 25-летний житель Сабирабадского района Паша Джабраилов.

На допросе П.Ибрагимов признался в убийстве, по факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.