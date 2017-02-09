USD1.8252
EUR1.9507
RUB0.0309
Brent55.44
WTI52.62
Золото1 240.82
S&P 500 Index2 294.67
Nikkei 22518 927.28
Общество

В Баку муж задушил жену, которая была старше его на 20 лет 09.02.2017 15:25

В поселке Говсан Сураханского района Баку совершено умышленное убийство.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, труп 45-летней жительницы Гейчайского района Зульфии Рагимовой с признаками насильственной смерти был обнаружен в арендуемом ею доме.

По горячим следам оперативники 30-го отделения полиции Сураханского района задержали подозреваемого в убийстве, которым оказался гражданский муж женщины – 25-летний житель Сабирабадского района Паша Джабраилов.

На допросе П.Ибрагимов признался в убийстве, по факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.

505количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Минобороны АР распространило видеозапись уничтожения армянской диверсионной группы – ВИДЕОАнджелина Джоли встречается с Джаредом Лето – ФОТОМать Лапшина: Умоляю, простите его и помилуйтеИзменяется путь следования одного из автобусных маршрутов BakuBus – КАРТЫВ Баку автомобиль свадебного кортежа совершил серьезное ДТП, есть пострадавшие – ВИДЕО«Продается блогер. Всего за 150 баксов», или Кое-что о «похождениях» Александра ЛапшинаВ Америке снимают римейк французского фильма «1+1» - ФОТО – ВИДЕОПрезидент Азербайджана выразил благодарность президенту Беларуси за экстрадицию Александра ЛапшинаПрезидент Азербайджана встретился с членами семьи Национального героя Чингиза Гурбанова - ФОТОЯгуб Махмудов: «Гейдар Алиев еще в годы СССР подготовил Азербайджан к независимости»

НОВОЕ НА САЙТЕ

9 февраля15:39 Президент Ильхам Алиев: Работы в рамках проекта TANAP завершатся своевременно15:25 В Баку муж задушил жену, которая была старше его на 20 лет15:15 Президент Ильхам Алиев принял докладчика по Азербайджану комитета ПАСЕ - ФОТО15:08 Главный сейсмолог АР назвал зоны Баку, где более и менее будет ощущаться землетрясение15:06 Министр юстиции Турции обнародовал намеченную дату конституционного референдума14:59 На атомной электростанции во Франции прогремел взрыв14:55 Азербайджан в окружении африканских сборных14:48 Мария Стадник вторая в мировом рейтинге14:43 В пятницу в Баку и на Абшероне ожидается снег14:37 Когда придет весна в Азербайджан?14:32 Более 34,2 тыс. иностранцев выплачивают в Азербайджане взносы по обязательному соцстрахованию – Минтруда14:25 #MFLstars: «Dream Team» из Милли Меджлиса. Законодатели на футбольном поле14:17 МИД Беларуси: Минск добросовестно исполнил обязательства, экстрадировав Лапшина14:14 ИГИЛ атаковал в Сирии турецкие подразделения, есть погибший и раненые14:09 Главный сейсмолог: На Каспии есть новые крупные нефтяные месторождения