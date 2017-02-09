Большинство домов в Баку рассчитано на землетрясение силой 8-9 баллов.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил журналистам директор Центра Республиканской сейсмологической службы при НАНА Гурбан Етирмишли в ходе конференции «Сейсмологическая ситуация в Азербайджане».

По его словам, если произойдет сильное землетрясение, толчки будут более всего ощущаться в прибрежной зоне столицы.

«Соответственно, в нагорной части Баку (Ясамал, микрорайоны, Ахмедлы и т.д.) землетрясение будет ощущаться меньше», - отметил Г.Етирмишли.

Тимур Рзаев, Э.Т.