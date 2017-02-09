В пятницу, 10 февраля, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами осадки в виде снега, ветер северный, умеренный.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии, температура воздуха на полуострове ночью составит в среднем от 0 до -2 градусов, днем - от +3 до +5.

Атмосферное давление превысит норму и составит 770 мм ртутного столба, влажность воздуха - порядка 85–95%.

В районах Азербайджана 10 февраля также ожидаются осадки, в том числе в виде снега, в дневные часы в некоторых районах осадки прекратятся. Местами туман, ветер преимущественно восточный.

Температура воздуха ночью составит от -3 до +2 градусов, днем - от +3 до +8. В горной местности ночью - от -4 до -9, днем - от 0 до -4 градусов.

Гидрометцентр отмечает, что до 12 февраля на Абшеронском полуострове будет преобладать сырая погода, что может вызвать ощущение дискомфорта у метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.