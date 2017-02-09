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Общество

Когда придет весна в Азербайджан? 09.02.2017 14:37

В этом году весна придет в Азербайджан 20 марта примерно в 14:29 по бакинскому времени.

Об этом сообщил замдиректора Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси Национальной Академии наук Азербайджана, доктор философии по физике Хыдыр Микаилов.

По его словам, 19 марта Солнце перейдет из южного полушария в северное. В этот момент Солнце будет находиться в точке пересечения по орбите движения Земли и плоскости земного экватора. Эта точка называется в астрономии «точкой весеннего равноденствия». Когда солнце находится в этой точке, наблюдается равенство дней и ночей. С этого момента в северном полушарии начинается астрономическая весна, и это продолжится до 21 июня.

Отметим, что 21 февраля в Азербайджане будет отмечаться первый чершенбе (первый вторник перед праздником Новруз), а 14 марта последний чершенбе (последний вторник перед Новрузом).

Ялчин Алиев, Г.Р.

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