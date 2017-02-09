В Каспийском море близ побережья Азербайджана есть новые крупные нефтяные месторождения.

Об этом заявил журналистам директор Центра Республиканской сейсмологической службы при НАНА Гурбан Етирмишли в ходе конференции «Сейсмологическая ситуация в Азербайджане».

По его словам, он посвятил этому свою научную работу и исследования.

«Правда, они находятся на очень большой глубине – 8, 10, 15 километров и более. Но с развитием техники и науки, уверен, станет возможным извлечь эти запасы», - подчеркнул Г.Етирмишли.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что три закупленные Азербайджаном подводные сейсмологические станции пока так и не установлены на дне Каспийского моря.

«Мы надеемся, что какое-то грантовое соглашение поможет нам их установить», - заявил Гурбан Етирмишли.

Тимур Рзаев, Э.Т.