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Общество

Трехлетний кредит от «Park Residence Mingəçevir» 08.02.2017 12:53

Расположенный в центре города Мингячевир жилой дом премиум-класса «Park Residence Mingəçevir» предлагает своим клиентам новые условия кредитования.

Срок кредитования составляет 3 года, минимальный первоначальный взнос – 30%. Если учесть, что максимальный срок кредитования в расположенных в Мингячевире новостройках достигает 2 лет, это предложение особенно привлекательно.

Но привлекательность «Park Residence Mingəçevir» не ограничивается выгодными условиями продаж. Каждая деталь жилого дома премиум-класса, в том числе архитектурный стиль, расположение, инфраструктура и подземный паркинг, размер квартир, планировка, панорама реализованы в соответствии с требованиями премиум-класса.

Одним из важных требований премиум-класса является уникальный архитектурный стиль и привлекательный внешний вид здания. Учитывая это, застройщик «Park Residence Mingəçevir» - Группа компаний «AS Group Investment» построила жилой дом премиум-класса в неоклассическом архитектурном стиле. Более половины покупателей премиум жилья на западе выбирают именно этот стиль, который является идеальным совмещением современности и классики. В свою очередь облицованный аглаем фасад подчеркивает грандиозность внешнего вида «Park Residence Mingəçevir».

Благодаря расположению жилого дома в самом престижном и чистом с экологической точки зрения районе Мингячевира, на пересечении улиц Исламзаде и Физули, из квартир открывается потрясающая панорама на реку Кура, парк и город. В свою очередь расположение «Park Residence Mingəçevir» в шаговой доступности от спортивной и детской игровой площадки, парка и бульвара открывает широкие возможности для досуга и здорового образа жизни.

С целью обеспечения удобства жителей жилой дом премиум-класса «Park Residence Mingəçevir» построен на основе концепции «все услуги в шаговой доступности». В этих целях на первых двух этажах дома будут расположены объекты социального и коммерческого назначения. 

Квартиры в достаточной степени просторные: 1-ком – 61 m²; 2-ком – 96 m²; 3-ком – 116-129 m². Квартира человека, выбравшего премиум стиль жизни, должна быть просторной. Потолки в «Park Residence Mingəçevir» в достаточной степени высокие даже для Баку - 3,30 метра. Благодаря свободной планировке, в этих просторных квартирах вы сможете осуществить любую свою мечту.

Как видно, «Park Residence Mingəçevir» является идеальным выбором для тех, кто хочет купить комфортные квартиры в городе Мингячевир. Поторопитесь получить подробную информацию об этом проекте, осталось ограниченное число квартир. Новые жильцы «Park Residence Mingəçevir» уже завершили ремонтные работы и начали обустраиваться в своих квартирах.

Купите квартиру в «Park Residence Mingəçevir» и станьте жильцом самого красивого премиум жилого дома Мингячевира.

Тел: 050 280 80 34.

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