USD1.8252
EUR1.9489
RUB0.0307
Brent54.60
WTI51.56
Золото2 246.82
S&P 500 Index2 293.08
Nikkei 22518 962.74
Общество

Микаил Джаббаров: «Более 100 студентов уже получили образовательные кредиты» 08.02.2017 12:10

Сегодня 80 процентов имеющихся у государственных высших учебных заведений средств направляются на выплату заработной платы. Остальное тратится на другие нужды.

Об этом 8 февраля, выступая на мероприятии, посвященном программе студенческих кредитов в Азербайджане, заявил министр образования Микаил Джаббаров.

По его словам, учитывая это, вузы взяли на себя обязательство выдавать кредиты студентам посредством Студенческого просветительского кредитного фонда. Здесь главная цель не в получении прибыли, а в оказании студентам помощи в продолжении их образования.

Министр указал, что на сегодняшний день более 100 студентов уже получили подобные кредиты.

Он также отметил, что перед вузами поставлена задача обеспечить за счет своего бюджета в последующие пять лет последовательное развитие.

М.Джаббаров подчеркнул, что за три с половиной года в результате совместной с вузами деятельности был реализован ряд успешных проектов. Одним из них является проект SABAH, у которого в этом году состоится первый выпуск.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

129количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Пранк: Как отреагировали армяне на приезд в Ереван туриста из Азербайджана - ВИДЕОВо время мощного извержения вулкана в Баку столб огня поднялся на 300 метров - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОБлогер Александр Лапшин доставлен в Баку из Минска - ФОТО - ВИДЕОТельман Исмайлов: «Я был приглашен домой к Трампу»Президент Азербайджана присвоил шехиду Чингизу Гурбанову звание Национального герояВ Баку гомосексуалисты совершили групповое ограблениеПодробности о расширении дороги: Сохранится ли памятник Хатаи и что создадут на месте парка? - ФОТОНазваны самые популярные имена новорожденных в Азербайджане в январе 2017 годаВ Индии подросток умер, пытаясь поцеловать кобру ради селфи - ФОТОВ Баку задержаны африканцы, «разводившие» доверчивых людей обещаниями легко заработать тысячи долларов - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

8 февраля12:24 Счастливый Барак Обама отдыхает на островах в компании миллиардера - ВИДЕО12:17 58-летняя Мадонна стала матерью близнецов – ФОТО12:10 Микаил Джаббаров: «Более 100 студентов уже получили образовательные кредиты»12:05 Президент Азербайджана принял вице-президента Интернационала Центристских демократов - ФОТО11:58 Пресечена попытка незаконного ввоза крупной партии ювелирных изделий во внутренних органах11:47 Новый телефон, который наследует отличительные черты серии Galaxy A, но с совершенно иным подходом11:42 4 главные причины, почему экстрадиция Лапшина – это хорошая новость11:39 Экстрадированный накануне в Баку Александр Лапшин переведен в Бакинский следственный изолятор №111:35 Как «Карабах» забивал «Зиря» - ВИДЕО11:27 Игроком молодежной сборной Азербайджана интересуются клубы Бундеслиги11:19 Предотвращена очередная армянская диверсия на линии фронта11:16 Алияр Агаев на центральном матче тура11:06 Линдси Лохан: «В период Рамазана я соблюдала пост и молилась» - ФОТО10:59 Абульфас Гараев: Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Кубой в сферах культуры и туризма - ФОТО10:50 Бесплатные офтальмологические услуги для детей-сирот – ФОТО