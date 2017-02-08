Сегодня 80 процентов имеющихся у государственных высших учебных заведений средств направляются на выплату заработной платы. Остальное тратится на другие нужды.

Об этом 8 февраля, выступая на мероприятии, посвященном программе студенческих кредитов в Азербайджане, заявил министр образования Микаил Джаббаров.

По его словам, учитывая это, вузы взяли на себя обязательство выдавать кредиты студентам посредством Студенческого просветительского кредитного фонда. Здесь главная цель не в получении прибыли, а в оказании студентам помощи в продолжении их образования.

Министр указал, что на сегодняшний день более 100 студентов уже получили подобные кредиты.

Он также отметил, что перед вузами поставлена задача обеспечить за счет своего бюджета в последующие пять лет последовательное развитие.

М.Джаббаров подчеркнул, что за три с половиной года в результате совместной с вузами деятельности был реализован ряд успешных проектов. Одним из них является проект SABAH, у которого в этом году состоится первый выпуск.

Эльшан Рустамов, Г.Р.