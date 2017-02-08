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Общество

Пресечена попытка незаконного ввоза крупной партии ювелирных изделий во внутренних органах 08.02.2017 11:58

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку контрабандного ввоза в Азербайджан крупной партии ювелирных изделий, сообщается на сайте Государственного таможенного комитета.

На основании информации, поступившей в отдел по борьбе с таможенными правонарушениями данного управления, прибывшая авиарейсом Стамбул-Баку гражданка Азербайджана при выходе из зоны таможенного контроля была задержана и приглашена в комнату досмотра.

До осуществления досмотра ей было предложено предъявить предметы, подлежащие таможенному декларированию, на что она ответила, что таких предметов у нее нет. Однако после предупреждения сотрудником таможни о том, что для ее личного досмотра будет приглашен медицинский работник, гражданка заявила, что в этом нет необходимости, и выразила готовность добровольно предъявить спрятанные в ее внутренних органах предметы. Затем в присутствии приглашенных в комнату досмотра понятых гражданка предъявила таможенному контролю извлеченный из внутренних органов целлофановый пакет, в котором находились ювелирные изделия, некоторые из которых были украшены камнями: 11 колец, 8 пар серег, 12 одиночных серег, 3 кулона, 3 комплекта серег и колец, 2 комплекта колье и браслета, 2 комплекта колье, браслета, серег и кольца, 7 колье с кулонами, 8 браслетов и 14 колье.

Согласно заключению Центра судебной экспертизы Министерства юстиции, обнаруженные предметы общей массой 253,16 гр. изготовлены из золота 583/585-й пробы.

По факту ведется разбирательство.

Ялчин Алиев, Г.Р.

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