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Общество

Журналисты Азербайджана и Саудовской Аравии говорили о роли медиа в укреплении исламской солидарности 08.02.2017 23:00

Делегация в составе группы азербайджанских журналистов, находящихся с визитом в Королевстве Саудовская Аравия, встретилась в редакции газеты «Аль-Джазира» с главным редактором издания Халидом аль-Маликом и другими сотрудниками.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, главный редактор «Аль-Джазира» говорил о пути развития, пройденном газетой за 50 лет, визитах в Азербайджан, отметил участие в октябре минувшего года в конференции намерений Ассоциации журналистов государств-участников Организации исламского сотрудничества в Баку. Он подчеркнул, что эта платформа создаст более широкие возможности для распространения достоверной и точной информации об исламских странах.

Главный редактор газеты «Ени Азербайджан», депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу рассказал о стремительном развитии медиа после отмены цензуры в Азербайджане, государственной поддержке СМИ, подробно проинформировал о господствующей в нашей стране атмосфере мультикультурализма. Он отметил, что укрепление солидарности исламских стран является одним из основных приоритетов внешней политики Азербайджана. Президент Ильхам Алиев объявил 2017 год в Азербайджане «Годом исламской солидарности». В этом году в нашей стране состоятся IV Игры исламской солидарности. Все эти инициативы служат развитию солидарности и сотрудничества в исламском мире.

Коснувшись причин и последствий военной агрессии Армении против Азербайджана, Х.Бабаоглу подчеркнул, что единство и солидарность журналистов исламских стран являются сегодня особо актуальными и важными, так как в последние годы во многих уголках мира, в частности, во многих исламских странах происходят политико-экономические катаклизмы, террористические атаки, военные столкновения. Все это представляет серьезную угрозу не только для стран, где происходят конфликты, но и для всего региона. Именно Азербайджану принадлежит инициатива создания Ассоциации журналистов государств-участников ОИС, которая объединит международные и региональные медиа-организации. Эта структура станет авторитетной платформой, позволяющей найти пути достижения единства и солидарности в борьбе с новыми угрозами, с которыми исламский мир столкнулся в глобализирующемся мире.

На встрече состоялись широкие обсуждения, посвященные роли медиа в развитии общества, углублении связей между странами, диалоге цивилизаций, укреплении солидарности в исламском мире.

АЗЕРТАДЖ

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