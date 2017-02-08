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Общество

Абульфас Гараев: Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Кубой в сферах культуры и туризма - ФОТО 08.02.2017 10:59

Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Кубой в сферах культуры и туризма.

Об этом заявил министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев на встрече с послом Кубы Альфредо Фиделем Ниевесом Портуондо.

По сообщению пресс-службы Министерства культуры и туризма, А.Гараев обсудил с послом перспективы сотрудничества и возможности реализации совместных проектов в указанных областях. 

На встрече была подчеркнута важность восстановления азербайджано-кубинской межправительственной комиссии и координации в ее рамках сотрудничества в сферах политики, экономики, культуры и туризма.

Министр проинформировал дипломата о предстоящем в Баку 5-6 мая 2017 года IV Всемирном форуме межкультурного диалога, и отметил, что на данное мероприятие приглашены также официальные лица Кубы.

Ялчин Алиев, Г.Р.

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