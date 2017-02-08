Врачи «Мобильной Глазной Клиники», функционирующей при поддержке Azercell Telecom, продолжают свою благотворительную миссию, обследуют детей, страдающих от различных глазных заболеваний, и прописывают им необходимое лечение.

На этот раз врачи клиники посетили детей-сирот, проживающих в интернате №11 в поселке Бильгя. Все дети этого интерната были осмотрены врачами, по результатам обследования было назначено лечение и выписаны рецепты на очки.

Напомним, что все обследование и лечение в рамках проекта осуществляется организацией «Caspian Compassion Project» при поддержке компании Azercell.

За время существования данного проекта врачи клиники посетили большое количество школ-интернатов и детских домов в Баку. Наряду с этим, врачи клиники также проводили обследование людей, нуждающихся в медицинской помощи, и в районах Азербайджана.

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