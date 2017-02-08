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Общество

Изменяется путь следования одного из автобусных маршрутов BakuBus – КАРТЫ 08.02.2017 17:48

Изменен путь следования автобуса маршрута №1  ООО BakuBus, двигающегося от станции метро «Кероглу» к станции «28 Мая» и в обратном направлении.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, согласно изменению, автобусы этого маршрута возле строящегося здания «Азерсу» будут сворачивать с проспекта Гейдара Алиева на улицу Алескера Гаибова и, проехав по ней, возле дома №10 развернутся в обратном направлении и вновь выедут на проспект Гейдара Алиева.

«Цель изменений – обеспечить удобство для пассажиров, живущих и работающих на улице Алескера Гаибова, где до сих пор не проезжал ни один автобусный маршрут. Чтобы исключить влияние изменений на график движения, решено увеличить число автобусов на маршруте», - подчеркнул М.Агаев.

Он отметил, что автобус №1 будет следовать по новому маршруту с воскресенья, 12 февраля.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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